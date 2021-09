Ouragan Ida : les conséquences en Pennsylvanie

Nous sommes en Pennsylvanie, au nord de Philadelphie, dans l'une de ces banlieues américaines parfaites. Depuis deux jours, cet endroit ressemble à un champ de bataille avec ces arbres déracinés, couchés et ces maisons décapitées, sans toit. Il n'y a pas eu d'inondation ici, mais c'est le vent, les tornades qui ont traversé, cisaillé et démoli la ville. Les maisons sont fragiles, souvent construites en bois, et personne n'était vraiment préparé à affronter cette tempête. Face à ces phénomènes naturels évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ici, comme à New York, la polémique commence à grossir. Les Américains ont quand même le sentiment que les autorités les ont prévenu trop tard pour se mettre à l'abri. Il y a donc comme une espèce d'amertume, comme si tous ces événements auraient pu être non pas totalement évités, mais au moins anticipés.