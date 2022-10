Ouragan : la Floride submergée par les débris de Ian

Des débris, des amas de tôles, de bois, des morceaux de bitumes, des voitures et des bateaux sont désormais inutilisables. Il va falloir les dépolluer et les recycler ou alors les jeter. Or, la Floride possède déjà un énorme problème de déchetterie : pas assez nombreuses et déjà pleines à craquer. Après le passage de l’ouragan Katrina en 2005, la Louisiane a connu la même situation. Près de 350 000 voitures et l’équivalent de 500 terrains de football de déchets qui avaient été brûlés puis enterrés. C’est considéré comme un désastre environnemental. Alors la Floride peut-elle faire autrement ? C’est difficile, d’autant plus que de nombreuses usines et stations service ont été inondées et ont probablement déjà pollué les eaux et les sols. Bref, le passage de l’ouragan Ian pourrait se doubler d’une catastrophe écologique. TF1 |Duplex A. Monnier