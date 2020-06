Ours abattu dans les Pyrénées : les défenseurs manifestent

Dans les Pyrénées, la bataille autour de l'ours s'est réveillée ces derniers jours après la découverte d'un jeune mâle de quatre ans tué par balle. Les défenseurs de cet animal ont manifesté symboliquement ce samedi matin pour rappeler que l'Hexagone s'est engagé auprès de l'Europe à assurer une population viable dans ces montagnes. La cohabitation entre l'homme et cet animal est-elle difficile dans notre pays ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.