Ourses relâchées : la bataille des Pyrénées continue

La bataille de l'ours continue dans les Pyrénées. Deux femelles slovènes ont été relâchées les 4 et 5 octobre 2018. Elles attendraient des oursons. Une information qui n'a pas dû plaire aux opposants à cette réintroduction. Ainsi, ils ont à nouveau organisé ce samedi 6 octobre 2018 des battues dans les montagnes pour tenter de les repousser jusqu'en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.