Ouverture de commerces non-essentiels : le bras de fer entre la mairie et la préfecture à Montauban

À Montauban, les commerces dits non-essentiels sont ouverts, mais c'est aussi un bras de fer avec le préfet qui commence. En effet, la mairie de la ville a pris un arrêté vendredi soir pour les autoriser à rouvrir ce samedi matin, dès huit heures. Si certains ont fait le choix de garder porte close, d'autres ont de nouveau accueilli leurs premiers clients. Même s'il y a eu beaucoup de monde dans les rues de Montauban, cela ne devrait pas durer. Pour la préfecture du Tarn-et-Garonne, cet arrêté est totalement illégal. En conséquence, la police a fait ses premiers contrôles ce matin et a laissé quelques heures aux commerces pour fermer sous peine d'amende ou de poursuite pénale. De son côté, la préfecture va déposer un déféré devant le tribunal administratif dans la journée.