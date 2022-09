Ouverture de la chasse : la menace du plomb

Il s’est levé aux aurores pour être à pied d’œuvre. Il est 6h30 et ce jeune chasseur est déjà à l’affût. Pourtant cette année, l’ouverture de la chasse a presque un goût amer pour certains. Une nouvelle réglementation européenne doit être appliquée dès février prochain. Elle durcit encore l’interdiction d’utiliser des cartouches au plomb pour la chasse dans les zones humides. Dans quelques mois, ces chasseurs seront donc en infraction. Leurs vieux fusils ne sont pas compatibles avec les munitions nouvelles générations qui utilisent des billes d’acier. C’est un investissement conséquent. Sans oublier que ces cartouches coûtent trois fois plus chères que celles au plomb et sont moins performantes. Malgré tout, il y a une réelle question de santé publique. Chaque année à cause de la chasse, 8 000 tonnes de plomb se trouvent disperser dans la nature. La Fédération nationale de la chasse demande une aide financière de l’État pour le remplacement des vieux fusils. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy