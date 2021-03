Ouverture de la pêche à la truite : les conseils pour ne jamais rentrer bredouille

Pour s'assurer de belles prises, un pêcheur doit savoir choisir ses endroits qu'il garde secret. Nous sommes quelque part sur la Cagne, et ici, ça mord ! Depuis plus de 50 ans, Jean-Luc Cerutti pêche à la mouche, une affaire de technique et d'expérience. "C'est juste un petit coup de poignée qui projette les leurres. C'est l'expérience du pêcheur qui vient longtemps au bord de l'eau, qui regarde et qui sait à peu près où se situe le poisson", explique-t-il. Les plus novices peuvent aussi se faire plaisir sur la rivière de L'Esteron. Prendre une truite arc-en-ciel ce samedi est un jeu d'enfant. Même dans ces conditions, un pêcheur doit se faire discret. Ne pas faire fuir la truite c'est une chose, l'attirer c'est mieux. Pour cela, il y a les leurres. Kevin, quatorze ans, ne jure que par ce qu'il appelle une cuillère. Pour un père de famille, c'est un leurre en forme de petit poisson coloré. Un dernier conseil de tous les pêcheurs : respirez, profitez du moment et prenez votre temps, un poisson finira toujours par arriver au bout de votre ligne.