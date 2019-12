Ouverture des commerces après 21 heures : pourquoi la justice dit non à Monoprix

La CGT vient de remporter une bataille sociale. La chaîne de magasins Monoprix avait signé un accord avec les représentants des salariés, mais il a été rejeté par le tribunal de Nanterre. Il a tranché et interdit à Monoprix de faire travailler ses salariés de nuit. Plus question pour l'enseigne d'ouvrir après 21 heures, sous peine d'une énorme amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.