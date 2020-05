Ouverture des magasins de vêtements le 11 mai : des précautions pour rassurer la clientèle

Tout ce qui est hors alimentaire va pouvoir rouvrir ce lundi, mais dans des conditions extrêmement contraignantes. On pense notamment aux boutiques de vêtements, où les clients sont obligés de toucher les produits. Il y a pourtant des stocks gigantesques à écouler. Ce qui pose d'ailleurs la question des soldes.