Ouverture du plus grand terminal aéroportuaire du monde en Chine

Le plus grand terminal aéroportuaire du monde vient d'ouvrir en Chine. Il s'agit d'une gigantesque structure construite rapidement en quatre ans, sur un projet remporté par une filiale d'Aéroports de Paris. Cette plateforme est reliée à la capitale par un système de métro et de train ultra-rapide. C'est en effet un projet politique, mais également une nécessité, car le nombre de Chinois voyageant à l'étranger a augmenté de façon spectaculaire en six ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.