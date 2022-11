Ouzbékistan : les routes de la soie

Conçues pour rivaliser avec la couleur du ciel, ses coupoles bleues turquoises symbolisent à elles seules ce pays du bout du monde. L’Ouzbékistan est un pays où la calligraphie est un art capable de se décliner en 200 langues, dit la légende. C’est un carrefour des civilisations, où un homme a longtemps régné en maître absolu. Ce fut Tamerlan, sorte de Napoléon locale et grand contributeur de l’histoire millénaire de l’Ouzbékistan. Le pays se situe au cœur de la Route de la Soie, grande voie commerciale reliant, dès le deuxième siècle, les empires chinois, mongol, perse et ottoman. Aujourd’hui encore, derrière une porte ancienne, il vous sera difficile de refuser un voyage dans le temps. Depuis 2009, l’archéologue Rocco Rante vient à Romitan (Ouzbékistan) chaque année, pour le musée du Louvre. Il a découvert que son chantier de fouilles dissimulait une merveille. Il s’agit d’une citadelle fortifiée, avec son palais et ses pièces réservées aux cérémonies. C’est une sérieuse cité rivale de Boukhara (Ouzbékistan) qui aura maintenu son rang pendant trois siècles entre 200 et 500 ans après Jésus-Christ. TF1 | Reportage F. Leenknegt, N. Clerc, C. Aragona