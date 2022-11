Ouzbékistan : les trésors de la route de la soie

En gant blanc, on manipule ici, dans le musée du Louvre, l'un des plus anciens coran du monde. On finalise la peinture d'un socle, pour diriger notre regard vers ce visage, sculpté il y a 2 000 ans. Minuscule ou monumental, ne sont rassemblés ici que des trésors venus d'Ouzbékistan. Des objets prêts à nous raconter l'histoire d'un pays, au cœur de l'Asie centrale. Comme cette porte calcinée, où 50 personnages semblent tout droit sortis d'une bande dessinée du sixième siècle. Dans la ville de Samarcande, se démarque une cité qui envoûte depuis plusieurs siècles, avec ses coupoles de faïence bleue. Sur un site archéologique de kafir-Kala, les talus et petites collines de terre sont les vestiges d'une imposante forteresse royale, comme nous l'explique Rocco Rante, archéologue et commissaire scientifique de l'exposition "Splendeurs des oasis d'Ouzbékistan" Pour l'occasion, le musée s'est mobilisé pour faire venir les plus belles pièces comme la fresque des ambassadeurs, un joyaux du septième siècle. Le palais de Varakhsha sera reconstitué, pour ne rien oublier de l'influence d'un pays qui a permis et maintenu le dialogue entre l'extrême orient et la méditerranée. TF1 | Reportage F. Leenknegt, N. Clerc. J.F. Drouillet