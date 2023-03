“Oversize” : le vêtement prend le large

Devant l’entrée du collège, les tenues ont bien changé ces temps-ci. Les blousons, les pantalons, et même les doudounes sont extra-larges. Parfois, c’est même l’écharpe qui est oversize. Les jeans slim n’ont décidément plus la côte auprès des ados. Mais sans le savoir, les jeunes filles portent les mêmes tenues que leurs parents au même âge. Dans les années 90, le baggy était sur toutes les tailles des adolescents. Et aujourd’hui, les vitrines l'exposent dans des styles différents avec des escarpins ou un petit sac chic. Dans un magasin, l’oversize représente même la moitié de la collection. Le pantalon parachute ou le blazer épaulé, la mode passe désormais par le sur-taillé. Les jeunes filles ne sont pas les seules à se laisser tenter par cette tendance. Chez les garçons, les sweats larges, les pantalons tombants et les grosses baskets remplissent également le dressing. Théo a adopté l’extra-large, et cela plaît finalement à son père qui, lui, n’aimait pas du tout cette mode il y a 20 ans. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman