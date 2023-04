OVNIS : le Pentagone les prend au sérieux ?

Image par image, le très sérieux directeur de la cellule OVNI du Pentagone démontre que le point qui file à toute allure dans le ciel, n’est pas un vaisseau venu du fin fond. Le Pentagone rend public certaines vidéos de ce qu’ils appellent “des phénomènes aériens inexpliqués”. Les militaires américains enquêtent actuellement plus de 650 de ces objets volants non identifiés, un chiffre en forte hausse. Ils n’en étudiaient que 350 encore en début d’année. Mais pour le moment, pas d’emballement, pas de panique non plus, aucun de ces objets ne semble porter la trace d’une éventuelle vie extraterrestre. Le Pentagone vient d’ouvrir un service dédié. Son directeur était très officiellement auditionné par le Sénat pour rendre compte des dernières avancées en la matière. Mais ces enquêtes sur les OVNIS sont loin d’être nouvelles. La première remonte à l'après-guerre mondiale. Comme au temps de la guerre froide, l'intérêt américain pour les OVNI est aussi une manière de surveiller ce que font les puissances rivales en matière d’espionnage, à commencer par la Russie ou la Chine, et pas seulement une façon de savoir s'il y a une autre forme de vie dans l'espace. TF1 | Reportage A. Monier, A. Poupon