Ovnis : les États-Unis lèvent le secret

Le désert américain est un ciel particulièrement scruté. Il est plein d'"objets volants non identifiés" (ovni). Des vidéos troublantes ont été filmées en 2014 et 2019, mais certifiées il y a quelques semaines par le Pentagone. Longtemps secrets, les dossiers de l'armée américaine sont en train de s'ouvrir. D'ici trois semaines, un rapport du renseignement sera rendu public. Le mystère va peut-être enfin se lever. Aux États-Unis, plus qu'ailleurs, les ovnis passionnent. Pour s'en rendre compte, il faut partir dans l'immensité de l'Ouest. C'est dans le désert du Nouveau-Mexique que l'histoire des extraterrestres a commencé en Amérique. Roswell a vu changer son destin en 1947. Un mystérieux appareil se crashe à côté de la ville. L'armée se dépêche de récupérer les débris, et des témoins évoquent une soucoupe volante. Aussitôt, c'est l'hystérie médiatique. Depuis, la ville s'est mise au vert. Les aliens sont partout : restaurants, supermarchés, et même boîte aux lettres. Ambiance kitch, pas toujours de bon goût. À Roswell se trouve le Musée international des ovnis, mais il n'y a rien à l'intérieur. Quelques extraterrestres en plastique et des articles de presse, et pourtant, c'est la foule. Dans cette ville, personne ne croit à la version officielle du fameux crash, un ballon météo tombé dans le désert. Longtemps traités de dingue, les chasseurs d'Ovni sentent que quelque chose est en train de changer. Aujourd'hui, le Pentagone reconnaît l'existence des ovnis et cherche même des témoignages. Aux États-Unis, les ovnis ne sont plus une blague, c'est même un enjeu de sécurité nationale.