Pagaille à Orly : des milliers de bagages en souffrance

Aujourd'hui encore, la pagaille était visible à la fois dans le hall et en coulisse. Nous nous sommes procurées des vidéos, grâce à une source interne à l'aéroport d'Orly. Dans l'après-midi de ce vendredi 4 août 2023, des milliers de valises devaient encore être identifiées et acheminées. Le défi, livrer à la fois les bagages restés coincés jeudi et traiter ceux des passagers du jour. Les vols ont pris du retard. La panne a été réparée jeudi à 19 heures. Mais le nombre de bagages s'est tellement accumulé qu'il a fallu travailler toute la nuit. Sur des images filmées à quatre heures du matin, les salariés étaient encore à pied d'œuvre, certains sont restés debout plus de 24 heures. Au total, 8 300 passagers repartis sur 36 compagnies aériennes, ont dû prendre leur vol, sans savoir s'ils auraient leurs bagages à l'arrivée. Parmi eux, Josiane, en partance pour la Réunion. Aurélie et ses enfants, eux, doivent partir à Abidjan. Les tapis sont en panne, les agents transportent tout à la main. Des bus sont remplis à ras bord de valises, pourtant lorsque les passagers arrivent à destination, leurs bagages ne sont pas encore arrivés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Beringer