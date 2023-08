Pagaille à Orly : plus de 1 000 bagages toujours en attente

Ce samedi matin, à l'aéroport d'Orly, les montagnes de valises ont disparu. En réalité, 1 000 bagages sont encore bloqués dans l'aéroport. Des agents de manutention nous confient être épuisés. Ils ont travaillé toute la nuit pour stocker les valises en coulisses, dans l'attente d'être envoyées à leurs propriétaires. Deux jours de pagaille... Une famille s'est tenu informée grâce à la télévision. Ils partent ce samedi en Martinique. La situation les a inquiétés, surtout que leurs bagages n'arrivent pas à destination. "On a su qu'ils avaient fait le nécessaire pour que ça soit mieux organiser et qu'il n'y ait pas à nouveau ce genre de problème", se rassure toutefois l'un d'entre eux. Dans l'incertitude, un voyageur a pris ses précautions. "Dans le sac à dos, il y a deux changes et puis voilà", confie-t-il. Vendredi soir, une vacancière à La Réunion attendait ses bagages. Elle nous envoie une vidéo. Elle les a reçus plus de 24 heures après son départ. D'après l'aéroport d'Orly, les bagages toujours bloqués à Paris devraient arriver à destination d'ici dimanche. TF1 | Reportage M. Alibert, W. Wuillemin