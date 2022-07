Pagaille à Roissy : retards, annulations et bagages perdus

Exténués, certains voyageurs laissent ses enfants dormir en pleine terminale à Roissy, entre épuisement et tristesse d'un départ en vacances raté. Un vol sur cinq a été annulé ce matin. Les passagers ont été informés par Sms ou par mail. Puis ils ont patienté des heures pour s'adresser à leur compagnie aérienne. Dans la file, des voyageurs sont toujours dans l'attente de partir pour l'Allemagne, la Colombie ou encore le Cambodge. Certains vols ont été décalés à plusieurs fois. Aéroports de Paris (ADP) n'a pas souhaité communiquer. Mais le groupe manque de personnel. Des milliers d'offres d'emploi n'ont pas été pourvus. Dans ce contexte, les grévistes demandent une hausse de 6 % des salaires. La direction, elle, propose 4 %. Alors, le tri des bagages est ralenti. Et 7 000 valises ne sont pas parties vendredi. De nombreux vacanciers commenceront donc leurs séjours sans leurs affaires. Ce n'est pas le cas pour ce passager, mais lui n'a toujours pas de vol. Quant à cette famille, elle va quand même pouvoir partir en Turquie, mais pour cela, elle doit changer d'aéroport et passer par Munich. Le mouvement sera reconduit le week-end prochain. Pour l'heure, le préavis de grève a été levé. Et le trafic a repris cet après-midi presque normalement. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Vuitton