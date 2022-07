Paiement des RTT : ce qui va changer pour vous

Pour vous offrir un séjour à la mer cet été, vous avez sans doute posé quelque RTT et il vous en reste encore beaucoup.Pour vous offrir un séjour à la mer cet été, vous avez sans doute posé quelque RTT et il vous en reste encore beaucoup. Si vous êtes dans la même situation, sachez que vous pourriez bientôt vous les faire rembourser. La mesure a été votée dans la nuit du vendredi à l'Assemblée nationale. Si votre employeur est volontaire et uniquement à cette condition, il pourra vous payer vos jours de RTT non pris. Pour le salarié, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, pour le patron, pas de cotisation, mais il y a un plafond. Le versement est limité à 7 500 euros par an. Toutes les entreprises sont concernées. La mesure ne fait pas l'unanimité à la plage, mais à 800 km de là, Étienne Hirschauer, directeur général d'Ecodair, y croit dur comme fer. Ce patron d'informatique, dans laquelle nous avons déjà tourné, a devancé la loi. Depuis l'année dernière, il paie l'équivalent de cinq RTT par an à tous ces cadres pour les motiver à rester dans l'entreprise. Pour lui, la mesure est utile, mais le plafond fixé par le gouvernement est bien trop élevé. La mesure sera adoptée par le Parlement dans les prochaines semaines. Elle s'appliquera jusqu'en décembre 2023. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Desmoulins, M. Simon Le Gall