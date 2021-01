Paiement sur Internet : tout va changer

Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Au moment de payer en ligne par carte bancaire, il faut s'en remettre au hasard. Et, une fois sur dix environ, les paiements n'aboutissent pas. En effet, un paiement par carte sur Internet ne se fait pas en un clic. Nos informations sont d'abord envoyé à notre banque, qui les renvoie à la banque du commerçant, puis à un prestataire de paiement et l'entreprise qui gère notre carte bleue. Il faut que ces trois acteurs se retrouvent pour signer virtuellement un accord autorisant le paiement. Depuis le 1er janvier 2021, l'Europe a décidé que quand vous achetez en ligne, il faut vérifier votre identité d'abord avec un code puis avec votre empreinte digitale ou via la reconnaissance faciale. Alors, sans faire l'impasse sur les règles de sécurité, un jeune entrepreneur a décidé d'en finir avec la carte bancaire. Son idée est de payer par virement instantané. Pour l'internaute, c'est aussi rapide, mais en coulisse, cela change beaucoup de choses. La solution est gratuite et existe déjà sur plusieurs dizaines de sites français.