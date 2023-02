Paillettes : un trésor du patrimoine français

La planète mode en raffole. Scintillante, colorée, elle crée le mouvement, illumine les modèles des plus grands, couturiers. Ces paillettes indispensables proviennent directement d'un petit coin de Normandie. Dans son laboratoire, Pascal Bernard est le magicien des couleurs. Il intervient sur la matière brute, la cellulose, un mélange de pulpe de bois ou de coton, la base de toutes les paillettes chez Langlois-Martin. Ils puisent les recettes dans des archives, un trésor riche de 1 500 couleurs. Il a lui-même enrichi le catalogue, capable de créer sur mesure à la demande des couturiers. La maison Langlois-Martin à Saint-Ouen-sur-Iton (Orne) est la dernière manufacture française à produire des paillettes. Au début du siècle, on en comptait 70. Et si elle résiste encore à la concurrence étrangère, c'est grâce à son extraordinaire collection d'outil original comme ces petits cabochons qu'ornera bientôt une robe de haute couture. Une partie seulement des machines est automatisée. La fabrication est en grande partie manuelle. Les salariés sont formés sur le tas. Leurs catalogues impressionnent : paillettes en relief, géométriques, florales, inépuisables inspirations pour les couturiers. Dans la Maison Hurel, atelier de broderie parisien, elles se fondent dans de somptueuses créations patiemment brodées par des mains expertes. Sans ces paillettes françaises, certains modèles haute couture ne pourraient pas tout bonnement voir le jour. Choisie par une actrice britannique, la robe a connu les feux des projecteurs aux Oscars en 2021 et avec elle, le savoir-faire de la petite manufacture française. TF1 | Reportage M. Croccel, N. Clerc