Pain, pizzas, plats préparés : qui se cache derrière les distributeurs ?

Ils poussent partout dans nos régions, au cœur des villages et le long des routes de campagne. Actuellement, les distributeurs automatiques proposent des baguettes, des légumes, de la viande, des œufs, et même des plats préparés. Mais comment fonctionnent ces distributeurs ? Qui les remplit ? Les produits sont-ils de qualité ? Derrière la majorité de ces machines se cachent des artisans comme Guillaume Jacq. Dans sa cuisine, ce chef avait l’habitude de préparer les plats pour les grandes réceptions. Désormais, pour compléter cette activité, avec sa femme ils ont décidé de vendre leurs plats en barquette dans ce distributeur automatique flambant neuf. La location leur coûte 500 euros par mois. Pour la rentabiliser, il leur suffit de vendre une vingtaine de plats par semaine. Comme eux, de plus en plus d’artisans sont séduits par ce concept. Derrière ces distributeurs, on ne trouve pas toujours de petits artisans. De grandes chaînes de restaurations se lancent aussi ce marché. Nicolas Besombes est franchisé d’une enseigne de pizza. Il est chargé d’alimenter cinq distributeurs dont il a choisi les emplacements stratégiquement. Chacun de ses distributeurs peut contenir jusqu’à 70 pizzas. Il n’a qu’à remplir ces rails, tout est automatisé, géré par un logiciel qui est même capable d’indiquer lorsqu’une pizza atteint sa date de péremption. Découvrez dans l’intégralité de la vidéo ci-dessus comment distinguer les produits industriels des produits artisanaux ? T F1 | Reportage L. Palmier, J. Clouzeau