Pakistan : la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai revient dans sa vallée natale

Cinq ans après l'attentat taliban qui avait failli lui coûter la vie, Malala Yousafzai est retournée pour la première fois au Pakistan, son pays d'origine. La lauréate du prix Nobel de la paix en 2014 et militante des droits des femmes a aussi retrouvé sa terre natale de Mingora, dans la vallée de Swat. Elle y a été accueillie avec les honneurs. Lors de son arrivée au Pakistan le 29 mars dernier, elle avait été reçue par le Premier ministre avec les membres de sa famille.