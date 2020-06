Palaces : trop chers pour ouvrir ?

Si les touristes de l'espace Schengen peuvent revenir dans l'Hexagone, ce n'est pas le cas de la clientèle hors Europe qui est la plus aisée. On pense notamment aux Russes, aux Américains et aux touristes du Moyen-Orient. Ce sont pourtant eux qui font vivre les palaces. À Paris, quasiment aucun n'a ouvert ses portes. Il y a pourtant de nombreux emplois à la clé. Nous avons mené l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.