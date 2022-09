Palais de l'Élysée : la restauration pièce par pièce

Il est rare de voir une telle agitation dans l'un des salons les plus prestigieux de l'Élysée. Il s'agit du salon vert, une salle de réunion où le chef de l'Etat a l'habitude d'appeler les autres dirigeants. On a profité des vacances du président, au mois d'août, pour remplacer le parquet qui avait près d'un siècle, pour dépoussiérer les dorures et pour repeindre les murs à la couleur si singulière. Ces artisans sont des spécialistes des monuments historiques. Peintres, électriciens, menuisiers et une trentaine de Compagnons du devoir ont participé à ce chantier. Un savoir-faire qui a un coût. Au total, 600 000 euros ont été déboursés pour rénover le salon. Après un mois de travaux, la pièce est refaite à l'identique, mais mieux isolée et plus économe en énergie. Pour le mobilier, on a aussi mis une touche d'art contemporain. Le salon n'est pas le seul à faire peau neuve. Depuis quatre ans, l'Élysée fait des travaux chaque année. Dans la pièce où sont reçus les invités, adieu les dorures et place à un style bien plus épuré. Ce patrimoine était en train de se dégrader à en croire la Cour des comptes. Place désormais à des grands travaux dans les cuisines de l'Élysée. Ils s'achèveront seulement en 2024. TF1 | Reportage B. Augey, A. Cécilia-Joseph, J-Y. Mey