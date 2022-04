Palais vénitien : 500 ans après, il se visite enfin

C'est l'un des lieux les plus photographier au monde, pourtant aussi l'un des secrets les mieux gardés de Venise. On ignore ce que renferme ce palais qui borde la place Saint-Marc. Le public n'y a jamais été admis pendant cinq siècles. Nous allons pousser les portes des anciennes procuraties. Haut lieu de la République de Venise, c'est ici que vivaient et officiaient les procurateurs. D'autres réunions se tiennent désormais ici. Une compagnie d'assurance a acheté l'immeuble en 1831. Le décor n'a presque pas changé depuis. Une armée de restaurateurs a travaillé ses cinq dernières années pour lui redonner son lustre. Cette pièce richement ornée de fresques et de décors reste réservée à quelques privilégiés. Au troisième étage, les travaux ont pris une toute autre envergure. Les combles ont été totalement restructurés. Un paysage de près de 400 ans, exposé sans retouche. Cet étage est désormais en accès libre. L'immense grenier accueil un café et une salle d'exposition. Les écrans côtoient les restes de fresques. Un nouveau point de vue sur la place Saint-Marc. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa