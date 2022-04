Palettes : la grande pénurie ?

La société TMF Transports dans l'Hérault doit gérer chaque mois près de 40 000 palettes. La grande distribution ou l'e-commerce constituent ses clients qu'il livre partout dans l'Hexagone. Mais ces derniers mois, l'entreprise doit faire face à une flambée des prix. Les palettes sont devenues deux fois plus chères et de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine. Avant la guerre, l'Ukraine exportait justement en Europe 15 millions de palettes par an, de quoi déstabiliser le marché. Burban Palettes Recyclage, une autre entreprise spécialisée dans la palette de seconde main en fait déjà les frais. Alors, on tri et on répare à la sortie du camion. Les palettes en bois, sont indispensables pour notre économie. Sans elle, il est impossible de stocker ou transporter les marchandises. Une jeune pousse a peut-être trouvé la solution. Avec son application, Magic Pallet, sis à Montpellier, met en relation les industriels. L'idée est de leur permettre de s'échanger entre eux les palettes dont ils ne se servent plus. Un gain de temps, moins de gaspillage et surtout de grosses économies à la clé. Un géant du bricolage a pu par exemple économiser 120 000 euros en moins d'un an. Signe des besoins actuels, l'activité de cette entreprise a bondi de 50 % en seulement un mois. TF1 | Reportage A. Barth, F. De Juvigny, L . Deschateaux