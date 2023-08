Panama : embouteillage sur le canal

C'est un embouteillage digne d'un retour de vacances. Plus d'une centaine de navires sont actuellement bloqués de part et d'autre du canal de Panama. Le passager d'un avion, qui survole la zone, n'en revient pas. Le canal fonctionne avec des écluses. Chaque passage de navire nécessite 200 millions de litres d'eau de pluie, puisée dans les lacs, en partie vidée cette année 2023, à cause de la sécheresse. Pour accéder au canal, les navires doivent désormais patienter onze jours en moyenne, deux fois plus qu'à l'ordinaire. C’est un manque à gagner important pour le Panama. Le canal de Panama fait 80 kilomètres de long. Il relie l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes et permet d'éviter au navire de contourner l'Amérique du Sud. Au total, 6% du commerce maritime mondial y transite. Les États-Unis, la Chine et le Japon en sont les principaux utilisateurs. La réduction du trafic pourrait donc avoir des conséquences planétaires. Si la sécheresse perdure, le canal de Panama pourrait fonctionner au ralenti pendant un an. TF1 | Reportage T. Misrachi