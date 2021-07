Panda : une grossesse gémellaire très surveillée au zoo de Beauval

Huan Huan, panda star du zoo de Beauval, est la future maman la plus observée du moment. Sa dernière échographie l'a montré, elle n'attend pas un, mais deux petits comme l'explique Dr Lucie Brisson, vétérinaire au ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher). "On est d'abord tombé sur le premier fœtus qu'on a vu mardi donc c'est celui-ci. Et après, on a voulu vérifier à gauche, il n'y avait pas un deuxième fœtus. Donc là, dans l'icône gauche avec un deuxième fœtus ici", explique-t-elle. En pleine gestation, l'animal a besoin de toute l'attention des soigneurs, à commencer par l'alimentation, quelques bambous lui suffiront ce midi. "Alors, en ce moment, elle mange vraiment très très peu. Elle était à 20 kg de bambou, il y a encore quelque temps. On diminue progressivement, car elle ne mange vraiment quasiment rien", indique Laetitia Dutaud, soigneuse. Un régime équilibré et beaucoup de sommeil, cela fait partie de la grossesse de la femelle panda. L'éthologue Cassandra Millet scrute chacun de ces gestes pour étudier son comportement. "On sait que la gestation ce n'est jamais gagné chez les pandas géants. Donc, voilà, c'est très critique, du coup, c'est important de suivre tout ça de prés pour que ça se déroule dans les meilleures conditions", dit-elle. La famille va s'agrandir avec au total cinq pandas, une bonne nouvelle pour le parc. Ces animaux sont très attendus par les visiteurs. L'accouchement est prévu dans quelques jours seulement vendredi ou samedi prochain. Et on a pensé à tout, les jumeaux auront droit à leur couveuse, et même un petit cadeau de naissance.