Pandémie de coronavirus : une aubaine pour les anti-vaccins

Selon une étude du CNRS, près d'un Français sur quatre ne souhaiterait pas se faire vacciner contre le coronavirus, si un vaccin était un jour trouvé. Plus forte en France, cette crainte n'est pas née avec la pandémie. Elle est nourrie par les fausses informations. De plus, les groupes qui s'opposent à un vaccin anti-covid19 fleurissent depuis le confinement.