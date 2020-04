Pandémie : les robots prennent le pouvoir

Si l'épidémie nous a prouvé les bienfaits des moyens de communication numérique, elle a aussi donné plus de pouvoir aux robots. Industries manufacturières ou secteurs en lien avec le public, les robots s'installent partout et la pandémie accélère le mouvement. Dans un environnement où l'homme est menacé par un virus invisible, ils sont devenus de précieux alliés. À Tunis par exemple, c'est un robot policier qui interpelle et verbalise.