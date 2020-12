Panettone, délice de Noël à l’italienne

À l’approche de Noël, les petites boîtes de panettone fleurissent dans les rayons de nos supermarchés. Cette fameuse brioche aux fruits confits vient de Milan. Dans cette ville, on ne plaisante pas avec le panettone. Il est à chaque coin de rue. Certains se vendent à plus de 40 euros, soit six fois plus cher que ceux de nos supermarchés. Pour les Italiens, c’est un peu l’équivalent de notre bûche de Noël. Pour fabriquer un panettone, il faut trois jours. Alors, autant vous dire que vous ne verrez pas toute la recette. Mais, voici l’étape la plus importante. À la pâte, préparée la veille, Marco Battaglia, propriétaire de la pâtisserie Marlà à Milan (Italie), ajoute quelques ingrédients : de l’extrait d’orange, du citron et des grains de vanille mélangés dans du miel. « Ce mélange va apporter la saveur typique du panettone », explique Marco Battaglia. Les raisins et les oranges confites sont incorporés à la pâte, juste avant la cuisson. En attendant, nos reporters se sont rendus à la bibliothèque publique d’État pour se renseigner sur l’histoire du panettone. Le bibliothécaire Aldo Coletto leur a sorti « l’un des premiers livres de cuisine italienne, imprimé vers 1550 ». L’origine de cette brioche est très mystérieuse. Le mot apparaît pour la première fois dans un dictionnaire milanais du seizième siècle. D’après Aldo Coletto, « panettone, pain fabriqué le jour de Noël. L’histoire raconte qu’un jour, le cuisinier du duc de Milan rata le dessert de Noël. Son commis, un certain Toni, proposa de rajouter des fruits confits sur le gâteau ». Le dîner de Noël fut sauvé et le « pain de Toni » devint le panettone. Après 50 minutes au four, la cuisson du panettone est terminée. « On le met la tête en l’envers pour qu’il reste gonflé et pour que la vapeur se dirige vers le haut pour que le gâteau garde son humidité », explique le pâtissier Marco Battaglia. Après de longues heures à refroidir, le panettone peut être enfin dégusté. « Le premier parfum qu’on reconnaît, c’est la vanille. Ensuite, il y a le beurre. Et puis, l’orange confite. C’est vraiment mon dessert préféré », dit le pâtissier. Marco Battaglia vend son panettone à 35 euros. Mais même à ce prix-là, son carnet de commandes est rempli. Il devrait en vendre plus de 800 pour Noël.