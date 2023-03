Panier alimentaire : l'exemple grec

C’est l’activité préférée de Naya et sa mère Irina. Chaque dimanche, elles préparent un nouveau gâteau. Mais depuis un an, ce petit plaisir pèse de plus en plus lourd sur le budget. Une marque de beurre par exemple coûte douze euros les 500 grammes. Alors, depuis trois mois, avant d’aller faire ses courses, la mère se rend sur le site internet du gouvernement pour consulter ce que l’on appelle "le panier ménager". Huile, légume, viande, au total 50 produits de première nécessité sont répertoriés. Dans chaque catégorie, les quinze chaînes de supermarchés participantes doivent rogner sur leur marge pour proposer les prix les plus bas possibles. Les offres changent toutes les semaines. Quels sont les effets concrets de ce dispositif sur le porte-monnaie ? La mesure a permis de limiter la casse. En effet, les prix de plusieurs produits sont désormais bloqués. Le prix de certains produits a même baissé. Mais cela ne suffit pas à compenser la hausse globale des prix. Cependant, les grandes chaînes de supermarchés doivent obligatoirement appliquer la mesure sous peine d’une forte amende, jusqu’à 50 000 euros par magasin. TF1 | Reportage J. Roux, Q. Danjou