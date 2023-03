Panier anti-inflation : la grande distribution et les industriels jouent-ils vraiment le jeu ?

“Le consommateur est le plus grand perdant”, affirme François Lenglet. Le salaire du consommateur n'a pas suivi l'inflation. "Plus ses revenus sont modestes, plus il est frappé, parce que le poids de l'alimentation dans ses dépenses est plus important", explique-t-il. Or, les prix de l'alimentaire devraient progresser de près de 25% sur 2022 et 2023. “Les vrais gagnants, ce sont les grandes entreprises”, souligne notre économiste. Il cite les entreprises de l'automobile, l'énergie, ou celles qui fournissent les rayons des magasins. “Non seulement, elles ont repassé aux consommateurs l'intégralité de la hausse des matières premières et de l'énergie, mais elles ont accru leur profit”, précise-t-il. Plus 25% chez Unilever qui fabrique la moutarde Amora et les glaces Magnum, plus 10% chez les biscuits Lu et le chocolat Milka, et plus 26% chez Stellantis. Super gagnant de 2022, l'actionnaire chez Procter & Gamble, producteur de rasoirs Gilette et lessive Ariel. Au total, 19 milliards d'euros ont été redistribués aux actionnaires sur 80 milliards de chiffre d'affaires. Sur les 12 euros que coûte un baril de lessive, il y en a donc trois qui sont partie en dividende. En résumé, l'inflation prend au petit pour donner au gros. “C’est Robin des Bois à l'envers”, conclut-il. TF1 | Plateau François Lenglet