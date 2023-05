Panique dans l'avion : quand un passager ouvre la porte en plein vol

Ils sont cramponnés à leurs accoudoirs et tentent de résister aux vents qui s'engouffrent à toute vitesse à l'intérieur de la carlingue. Scène surréaliste en Corée du Sud, alors que cet avion de l'Asiana Airlines était en train d'atterrir, l'un des passagers se rue sur la porte et parvient à l'ouvrir. L'avion est à 200 mètres du sol, le toboggan va se déployer avant d'être arraché. Finalement, l'appareil va se poser sans heurt. Comment un simple voyageur a-t-il pu ouvrir la porte ? Dans les Airbus A321, elles sont verrouillées en plein vol, mais pas à faible attitude. "La porte pour moi, a pu être ouverte, parce que l'avion a jugé que la pression extérieure et intérieure était égale ou quasiment égale. Les systèmes de sécurité se sont désactivés", estime Cédric Bruaux, secrétaire général adjoint du Syndicat National du Personnel Navigant - FO. Pour les 200 personnes à bord, plus de peur que de mal. Selon les médias sud-coréens, neuf d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. Le responsable, lui, a été arrêté. Pour l'instant, il n'a pas expliqué son geste. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Bliard, S. Deshaies