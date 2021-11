Panique devant l'ordinateur : comment s'en sortir ?

À l'heure du tout numérique, impôts, sécu, caisse d'allocation familliale... Près de 20% d'entre nous se sentent exclus et dépassés. Gérard est le prototype de ce que l'on appelle l'illectronisme, le handicap numérique. À 52 ans, cet intermittent chanteur a toujours bloqué devant un ordinateur. Vitaline, elle, a décidé de se prendre en main. 48 ans et en reconversion, elle aussi se sent handicapée numérique. Elle suit aujourd'hui une formation Internet à Pôle emploi. Elle et les autres vont bientôt maîtriser toutes les subtilités. Tout le monde est touché. Avec ces sacs entiers de factures, cette patronne de deux restaurants n'a pas honte de le dire, à 40 ans, elle se sent en décalage, en retard, même dépassée. Résultat : sa comptable a deux fois plus de travail, et beaucoup d'artisans, dit-elle, ont un problème avec le numérique. La dématérialisation simplifie-t-elle la vie ou exclut-elle les plus vulnérables ? Dans cet atelier d'Emmaüs, on forme des personnes qui ne connaissent ni la souris ni le double-clic ou le fonctionnement de la molette. Sans accès à l'ordinateur, impossible pour certains d'avoir une adresse mail et d'ouvrir un compte en banque par exemple. Mais aucun handicap numérique n'est insurmontable. En France, trois à quatre millions de personnes sont considérées comme exclues du numérique. Treize millions sont en difficulté. 4 000 médiateurs commencent cette année à être recrutés pour les accompagner.