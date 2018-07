Panne de courant à la gare Montparnasse : c'est quand le retour à la normale ?

Même si la fin des travaux sur le poste électrique alimentant la gare Montparnasse est un peu avancée, celle des perturbations devra encore prendre quelques jours. En effet, la SNCF a expliqué qu'il lui faudra encore un délai de 24 à 48 heures en plus avant que le trafic soit pleinement assuré de manière normale. Le retard sur les travaux de maintenance au niveau des rames est la cause de ce décalage. Plus de détails avec : Marine Brossard, notre envoyée spéciale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.