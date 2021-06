Panne des numéros d’urgence : ce que l’on sait des victimes

Josiane Vesoul dit s'être sentie abandonnée. Mercredi soir, son compagnon, âgé de 68 ans est en détresse respiratoire. Il souffre d'un cancer du poumon. Dans une zone isolée à La Réunion, elle cherche à joindre les secours et multiplie les appels. Elle tente de les joindre pendant une vingtaine de minutes, mais en vain. C'est finalement l'une de ses amis qui alerte le SAMU. Après une attente qui lui a semblé interminable, les secours arrivent enfin. Mais trop tard, car son compagnon est décédé. Elle envisage aujourd'hui de porter plainte. Ce décès, est-il lié à une attente trop longue ? Une enquête administrative a été ouverte, comme dans plusieurs autres cas. Comme celui d'un enfant de deux ans et demi décédé. Sa mère avait tenté pendant une heure de joindre les secours. Une nouvelle qui a secoué la petite commune de Vendée. Une autre enquête porte sur la mort d'un homme de 63 ans dans un hôpital de Vannes. Au total, quatre décès font l'objet d'investigation et pourraient être liés à la panne des numéros d'urgence. La suite dans le reportage ci-dessus.