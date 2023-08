Panne géante à la gare Montparnasse : la situation pour les heures à venir

Suite à la panne à la gare Montparnasse, la situation reste très compliquée, en ce vendredi 28 juillet soir. Il y a énormément de monde, des milliers de passagers sont coincés à la gare, serrés les uns contre les autres. Depuis l'extérieur, on en voit certains à l'entrée et même derrière les vitres au premier étage, il y a également du monde. Notre équipe était à l'intérieur de la gare vers 17h30 et il était presque impossible de circuler. Malgré tout, la SNCF assure qu'aucun train ne sera annulé pour l'instant, que les retards vont de 30 minutes à deux heures. Mais un TGV vers Brest aurait presque 3h30 de retard. La SNCF espère faire arriver tous les voyageurs à destination, en détournant les TGV sur des voies classiques, plus lentes, au Sud de Paris. TF1 | Reportage P. Gallaccio