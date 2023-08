Panne géante gare Montparnasse : des milliers de voyageurs bloqués

Les voyageurs sont pressés les uns contre les autres sur les quais et dans le hall de la gare. Pour certains, les vacances commencent à la gare Montparnasse avec des retards jusqu’à trois heures et demie, en raison d’un incident électrique. L'une des voyageurs part deux jours en week-end, l'incident raccourcit encore plus ses vacances. Selon la SNCF, en plus des fortes averses, la foudre est tombée sur du matériel, provoquant une panne de signalisation en gare de Massy Palaiseau, à quinze kilomètres au sud de la Gare Montparnasse. Aux alentours de seize heures, le trafic était même totalement interrompu, difficile pour ceux qui perdent une correspondance. Le 9 juin 2023, une panne de caténaire avait forcé des voyageurs à quitter leur TGV qui était bloqué sur les rails. Les perturbations avaient duré toute une nuit. Cette fois-ci, la SNCF affirme intervenir très rapidement pour éviter le pire en plein week-end de chassé-croisé des vacances. Durant les périodes de pointe, plus de 200 000 personnes prennent un train chaque jour, en gare Montparnasse. TF1 | Reportage B. Christal, P. Gallaccio, A. Ponsar