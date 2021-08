Panne géante : que s'est-il passé ?

Des clients parfois exaspérés face à des pharmaciens impuissants, avis de fortes pressions sur nos officines depuis 24 heures à cause d'un bug informatique. Quelle est l'ampleur de la panne ? La panne concernait plus de 90 % des pharmacies partout sur le territoire. Un problème certain alors que plus de 300 000 tests antigéniques sont effectués chaque jour. Depuis ce midi, la direction générale de la santé affirme que le serveur fonctionne à nouveau. Quelle est l'origine ? Aucune certitude pour l'instant, mais l'hypothèse la plus probable est celle d'un encombrement du réseau informatique. "Il y a eu une saturation importante des serveurs. Du fait de la forte affluence de tests et après des saisies des résultats par les pharmaciens", estime Philippe Denry, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). À la veille du week-end du 15 août, l'afflux de personnes souhaitant se faire dépister a peut-être engendré la panne. Quelles sont les conséquences ? Tous ceux qui avaient besoin d'un test antigénique pour compléter leurs pass sanitaires se sont inquiétés, mais les instructions du ministère de la Santé sont claires. "Il faut juste qu'on fournisse aux patients une attestation tamponnée et surtout qu'on continue à faire les tests", indique Ugo Zenou, pharmacien à Paris (16e). Quant aux professionnels effectuant des contrôles, ils sont invités à la souplesse. La SNCF a fait notamment savoir que la présentation d'une attestation justifiant d'un test négatif de moins 72 heures serait acceptée, mais quid d'un voyage à l'étranger. " À l'intérieur de l'Hexagone, il n'y aura pas de problème. Mais quand il faut sortir des frontières, je ne suis pas sûr. Au niveau des frontières européennes, ils acceptent ce type de papier", affirme Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). Pour que de telles pannes ne se multiplient pas, les services techniques du ministère de la Santé sont déjà pieds d'œuvre afin d'augmenter la capacité des serveurs défaillants.