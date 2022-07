Panne gigantesque à Roissy : des milliers de voyageurs sans bagage

Après 48 heures, la situation n’a pas beaucoup changé. Dans une vidéo tournée ce samedi 2 juillet, une collègue de Claire Cazin, déléguée syndicale CGT, filme des bagages empilés sur des centaines de mètres. Les syndicats et le groupe ADP ne sont pas d’accord, mais autour de 15 000 bagages n’ont pas suivi les passagers. C’est la conséquence de trois facteurs : un problème informatique dans l’enregistrement des bagages vendredi, ajouté un manque d'effectif et du personnel en grève, qui demande une hausse des salaires. Tout le week-end, le service bagages des différents terminaux de Roissy a été débordé. Interrogé par nos journalistes, un couple tentait ce dimanche de récupérer les valises d’un groupe d’étudiants. Leur fils fait partie de sept bénévoles. Ils doivent s’adapter depuis deux jours. Ils étaient partis avec un sac à dos assez léger. Pour acheminer un bagage, il ne faut pas un grain de sable dans la machine. Après l’enregistrement, il parcourt jusqu’à dix kilomètres sur des rails. C’est automatisé. Le groupe ADP et ses sous-traitants interviennent ensuite pour les mettre dans l’avion et résoudre les pannes, ce qui n'est donc pas été fait. Les personnes concernées devront donc patienter longtemps. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Vuitton.