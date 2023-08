Panne SNCF : faux départ pour les vacanciers

Après plusieurs heures d'attente en gare, ces voyageurs ont enfin pu prendre leur train pour Nantes (Loire-Atlantique). Mais le soulagement n'a pas duré longtemps. Les arrêts sur les voies se multiplient. Alors que leur trajet ne devait durer que deux heures, il leur a fallu quatre heures pour atteindre leur destination. Du côté de Brest (Finistère), trois heures de retard à l'arrivée et des voyageurs fatigués. Autre trajet perturbé, le Paris-Bordeaux. Au lieu des deux heures habituelles, les usagers sont restés cinq heures dans le train. Avec cette arrivée en pleine nuit, de nombreux voyageurs ont raté leurs correspondances, obligés de trouver des solutions de dernière minute. Tant de trajets doublés, et également sur le Paris-Rennes. Sur le parvis, certains relativisent. Pour d'autres, plus question de compter sur le train. Tous les trains devraient recommencer à circuler normalement ce samedi en début d'après-midi. TF1 | Reportage L. Kebdani, E. Payro