Panne SNCF : jusqu'à sept heures de retard

La gare de Bordeaux Saint-Jean a pris des allures de campement géant, le 28 juillet soir. Sur les bancs, par terre, des voyageurs qui ont de plus en plus de difficultés à prendre leur mal en patience. La plupart d'entre eux venait de Paris. Un problème technique a transformé leur trajet de deux heures, en un périple de cinq heures. De quoi faire rater leurs correspondances à plusieurs passagers, restés bloqués à Bordeaux. C'est la même complication pour les autres destinations. Pour faire Paris-Nantes, oubliez les deux heures habituelles, hier, il en fallait au moins quatre. Certains passagers ont même mis jusqu'à sept heures trente pour rejoindre Nantes. Un trajet interminable, alors certains ont réinventer le train-couchette. Temps de trajet également doublé sur le Paris-Rennes. Le train n'a pas pu emprunter les lignes TGV et a dû parcourir plusieurs petites lignes. Plus les heures passent, et plus les espoirs de prendre le train s'amenuisent pour les voyageurs. Si la situation s'est améliorée aujourd'hui 29 juillet, certaines lignes restent toujours perturbées. TF1 | Reportage L. Kebdani, L. Choix, K. Gaignoux