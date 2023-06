Panne SNCF : une nuit de galère

C’est une interminable soirée pour ces voyageurs. Bloqués à Paris en gare de Montparnasse, ils ont les yeux rivés sur les panneaux d’affichage. Aucun train ne circule entre Paris et Rennes (Ille-et-Vilaine). La faute à un problème d’alimentation électrique, selon la SNCF. Au même moment, un autre incident électrique paralyse aussi la gare du Nord. Même cauchemar décrit sur les réseaux sociaux, avec plus de deux heures de retard. Sur une image postée, on aperçoit les passagers d’un TGV immobilisé sur les voies, qui ont dû être évacués. Mais pour les voyageurs de la ligne Paris-Rennes, la soirée est loin d’être terminée. Jusqu'à cinq heures de retard sur les lignes vers la Bretagne. À la tombée de la nuit, un couple de Rennes attend toujours son train. Enfin, aux alentours de 23 heures, le soulagement. Les voyageurs y arrivent épuisés après une soirée de galère. À Paris également, les trains repartent progressivement. Ce samedi matin, le trafic est revenu à la normale. TF1| Reportage E. Despatureaux, P. Dumortier, X. Beaumel