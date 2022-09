Panneaux solaires : bonne ou mauvaise affaire ?

Serait-ce la solution miracle face à la flambée des prix et les risques de coupure d'électricité cet hiver ? De plus en plus de Français cherchent à s'équiper en panneaux photovoltaïques. C'est le cas de Jean-Yves et Viviane qui font appel à EDF. La première étape consiste à inspecter le tableau électrique. Puis, il faut vérifier si la toiture est bien adaptée. Et la dernière condition et pas des moindres, les orientations. "On va privilégier le plein sud. Après aujourd'hui, on a aussi des solutions techniques. On peut produire de l'énergie, de l'Est à l'Ouest", explique Bertrand Le Vaillant, responsable des ventes EDF ENR - Région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les voyants sont au vert. En ce moment, le couple paie 2 985 euros d'électricité par an. Pour baisser la facture, EDF leur propose de poser douze panneaux solaires qui leur permettront d'être autonomes à hauteur de 55%. Mais cela a un prix. "On arrive sur 20 800 euros avec une garantie pièces, déplacement, main-d'oeuvre de 25 ans pour une dizaine d'années de rentabilité", poursuit Bertrand. Le couple pourra également bénéficier d'une prime d'Etat, 1 140 euros pour un investissement de plus de 20 000 euros. Le coup de pouce est en revanche plus généreux pour l'installation d'une pompe à chaleur de 3 000 à 5 000 euros pour un coût d'achat moins important. Mais est-ce pour autant plus intéressant que des panneaux solaires ? Nous avons demandé conseil à un expert en économie d'énergie. "Une pompe à chaleur peut être une option intéressante si uniquement votre logement est bien isolé. Ce sera bien plus efficace à la fois pour votre confort, pour vos factures et plus rentable sur le long terme que l'installation de panneaux photovoltaïques. La durée de vie reste limiter donc ça veut dire qu'au bout de 20 ou 25 ans, vous allez les changer. L'isolation va peut-être durer un petit peu plus longtemps dans le temps", explique Thibault Chazeaud, conseiller énergie à l'agence locale de l'énergie et du climat Lyon métropole. Mais il y a encore moins cher pour faire des économies d'énergie : baisser la température de votre logement d'un degré permet de réduire votre facture de 5% pour 0 euro supplémentaire. TF1 | Reportage J. Roux, H. Massiot, W. Wuillemin