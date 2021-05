Panthéon : osez Joséphine ?

Quand on pense à Joséphine Baker, on pense bien sûr à la danseuse de cabaret des années 20. Mais saviez-vous que la star était aussi Lieutenant dans l'armée de l'air ? Tout juste naturalisée française au sein du contre-espionnage, elle met sa célébrité au service de son nouveau pays. "Elle faisait des concerts à l'étranger. Comme elle était une star universellement connue, les douaniers lui demandaient des autographes. Pendant ce temps-là, dans ses partitions, au milieu de ses instruments, étaient cachés des plans qui ont été tout à fait utiles pour faire du renseignement pour la résistance", rappelle Laurent Kupferman, essayiste - initiateur de la pétition "Osez Joséphine". C'est pour rendre hommage à ce parcours que cet essayiste a lancé la pétition pour faire entrer Joséphine Baker au Panthéon. Nicoletta ou Stéphane Bern, des personnalités soutiennent l'initiative, tout comme ses descendants. Porter haut ces valeurs, c'est indispensable pour entrer au Panthéon, mais ce n'est pas tout. La personne ne doit pas avoir refusé de son vivant, comme a pu le faire le général De Gaulle par exemple. Les descendants doivent aussi être d'accord. Et bien sûr, le président de la République doit avoir validé la demande. Le monument va-t-il davantage s'ouvrir aux femmes ? La résistante Lucie Aubrac ou l'avocate Gisèle Halimi sont elles aussi pressenties.