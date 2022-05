Pap Ndiaye, qui est le nouveau ministre de l'Education nationale ?

L'effet de surprise a été totale. Parce qu'il est historien et franco-sénégalais, Pap Ndiaye sait que sa nomination tranche avec la figure de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Né en région parisienne en 1965, il n'a qu'un an de différence avec sa sœur, l'écrivaine Marie Ndiaye, Prix Goncourt 2009. Très émue et très fière, nous avons pu la croiser aux portes du ministère, venue pour des premières retrouvailles. École normale, doctorat d'histoire, Pap Ndiaye poursuivra son parcours aux Etats-Unis. Observateur et commentateur du mouvement des droits civiques. Mais pour écrire en 2008 un essai sur la condition Noire dans le pays. Il s'invite dans le débat public en 20:18 pour estimer que la décision des députés de gommer le mot race de la constitution affaiblirait le combat antiraciste ou en 2020 à l'occasion des violences interraciales aux États-Unis pour s'interroger sur situation dans l'Hexagone. Des prises de positions qui suscitent de virulentes attaques de l'extrême-droite. Marine Le Pen le qualifie d’indigéniste assumé. Eric Zemmour, de son côté, le soupçonne de déconstruire l'histoire du pays. L'historien Nicolas Blancel a plusieurs fois collaboré avec Pap Ndiaye et n'a aucun doute sur les idées du nouveau ministre. T F1 | Reportage F. Leenkenegt, J.Y. Mey