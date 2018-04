Le pape François appelle à la réconciliation en Terre sainte

A l'occasion des fêtes de Pâques, le pape François a prononcé la traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Le chef de l'Eglise catholique a également appelé à la paix en Syrie et en Terre Sainte, deux jours après la mort de quinze Palestiniens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.