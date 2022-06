Pape François : la tentation du renoncement

Depuis un an, la santé du pape est un sujet récurrent. Après une opération du côlon, des sciatiques récurrentes, le voilà désormais qui souffre du genou, et qui renonce à son voyage en Afrique. Il n’en fallait pas davantage pour que quelques observateurs spéculent sur la fin prochaine de son pontificat, et même de sa démission. Le pape a coché deux dates qui intriguent dans son agenda : le 27 et le 28 août. La première date, il a convié à Rome 200 cardinaux pour une cérémonie d’investiture. Pour certains, c’est une occasion pour annoncer au monde son renoncement. Le 28 août, François se rendra à l’Aquila (Italie) pour se recueillir. Ce sera comme son prédécesseur Benoît XVI, venu se recueillir sur le tombeau du pape démissionnaire Célestin V, avant de renoncer à sa charge. Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, ne croit pas à l’hypothèse d’une démission, et encore moins pour des raisons de santé. D’autant plus que si le pape François démissionnait, il y aurait deux papes à la retraite et un autre en exercice. C’est difficilement concevable, au sein de l’Église catholique. TF1 | Reportage S. Pinatel, T. Rolnik